Une entreprise japonaise installée dans la ZF de Tân Thuân, à Hô Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Entre janvier et novembre, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dans la mégapole du Sud ont atteint plus de 3,08 milliards de dollars, en baisse de 12,9% par rapport à la même période de l’année dernière.



Selon l’Office des statistiques de Ho Chi Minh-Ville, sur ce montant, le capital nouvellement enregistré était estimé à 573,5 millions de dollars ( 20,1%), les investissements additionnels à 601,7 milliard de dollars, et les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers à 1,909 milliard de dollars.



Singapour s'est classé premier parmi les pays et territoires ayant investi à Ho Chi Minh-Ville pendant cette période, avec plus de 170,1 millions de dollars, représentant 29,7% du total des fonds nouvellement enregistrés. Le Japon a occupé le 2e rang avec 81,2 millions de dollars, suivi par l’Inde avec 62,2 millions de dollars.



Du 1er janvier 1988 au 20 novembre 2023, Ho Chi Minh-Ville a recensé 12.300 projets d'investissement étrangers validés, avec un fonds total de 57,25 milliards de dollars. -VNA