De grands projets d'investissement au premier trimestre de l'année se situent dans la province de Bac Giang. Photo: Baodautu

Hanoï (VNA) - Au premier trimestre, le capital social et le capital décaissé ont diminué en rythme annuel. En cause, l'absence de grands projets d'investissement.

Selon des données publiées récemment par le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), du janvier au 20 mars 2023, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) a atteint près de 5,45 milliards de dollars, soit 61,2 % du montant à la même période de l'an dernier.

Les apports en capital et achats d'actions ont également diminué, et le capital ajusté ne s'est pas amélioré par rapport aux 2 mois précédents. Cependant, le nombre de nouveaux projets et additionnels a encore augmenté en un an.

Plus précisément, en 3 mois, 522 nouveaux projets ont été recensés, cumulant 3 milliards de dollars, en hausse de 62,1 % en nombre mais en baisse de 5,9 % en valeur.

En outre, 228 projets ont relevé leur investissement initial de 1,2 milliard de dollars au total, soit respectivement une augmentation de 2,6 % et une diminution de 70,3 %.

Les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers ont atteint 1,22 milliard de dollars, en baisse respective de 4,2 % et 25,5 %.

Selon le Département des investissements étrangers, les décaissements ont également diminué, de 2,2 %, atteignant 4,3 milliards de dollars. Cette baisse s'est également améliorée par rapport aux 2 premiers mois de l'année.

Les nouveaux projets d'investissement se concentrent toujours sur les localités présentant des atouts pour attirer les IDE (bonnes infrastructures, ressources humaines stables, efforts de réforme des procédures administratives et dynamisme dans la promotion des investissements...), tels que Bac Giang, Dong Nai, Bac Ninh, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong...

Au premier trimestre, les industries manufacturières se sont taillées la part du lion des investissements étrangers avec 4 milliards de dollars, soit 73 % du montant total. Elles ont été suivies par l'immobilier avec 766 millions de dollars, soit 14,1 %. La vente de gros et de détail et la logistique ont occupé les 3e et 4e rangs avec, respectivement, 276 et 511 millions de dollars.

Singapour a conservé son trône parmi les 67 pays et territoires investissant au Vietnam en 3 mois, avec 1,69 milliard de dollars.

En particulier, les investissements chinois ont augmenté, avec un nouveau projet cumulant 140 millions de dollars, dans la province de Bac Giang, spécialisé dans la fabrication de piles, d'accumulateurs, de panneaux solaires.

En termes de nombre de projets, la République de Corée s’est classée première.

Ainsi, les investisseurs asiatiques - partenaires d'investissement traditionnels, tels que Singapour, la Chine, le Japon, ont continué de représenter une grande partie de l'attraction des investissements étrangers au Vietnam. - CPV/VNA