Photo: VNA Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Grâce à ses avantages en termes d'infrastructures et de ressources humaines, la Région économique clé du Sud demeure toujours la première destination nationale des IDE (Investissement direct étranger) dans la période post-Covid-19.



De nombreuses localités de la Région économique clé du Sud, qui comprend Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long An et Tien Giang, ont organisé des séminaires de promotion des investissements étrangers en vue de présenter leur climat de l'investissement, leurs avantages et potentiels.

Binh Duong a attiré 2,35 milliards de dollars d’IDE au cours des quatre premiers mois de 2022, comprenant capitaux nouvellement enregistrés, investissements additionnels, apports en capital social. Le montant total des IDE à Ho Chi Minh-Ville a atteint 1,28 milliard de dollars, en hausse de 12,2 % en variation annuelle.

Sur cette période de temps, Long An a attiré 341 millions de dollars répartis dans 19 nouveaux projets et 23 projets opérationnels ayant relevé leur investissement initial.



Attirant plus de 210 millions de dollars d'IDE entre janvier et avril, la province de Dong Nai a remis en mai un protocole d’accord d’investissement à la SARL Aeonmall Vietnam. Cette société japonaise construira un centre commercial à Dong Nai, d'un investissement de 268 millions de dollars.

Photo: VNA



Attirant le plus grand montant d’IDE au cours des quatre premiers mois de cette année, la province de Binh Duong compte continuer d’organiser des conférences de promotion de l’investissement avec d’autres pays et d’élargir ses partenariats internationaux. Binh Duong se concentrera sur le développement des infrastructures de transport et des zones industrielles, la formation du personnel, la construction de logements sociaux et la réforme administrative, etc, a partagé Nguyen Van Danh, vice-président du Comité populaire provincial.



Selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, la ville maintiendra les rencontres régulières avec les entreprises pour rechercher des opportunités de coopération, écouter leurs opinions et résoudre leurs difficultés.



Le président du Comité populaire provincial de Binh Phuoc, Tran Tue Hien, a déclaré qu'avec de bonnes infrastructures, de bonnes ressources humaines, de bonnes politiques, de bons services publics, sa localité salue toujours les investisseurs. La province accompagne toujours les investisseurs pour les aider à régler les difficultés et leur crée des conditions propices, a-t-il dit.



À Dong Nai, outre 31 zones industrielles en activité, le Comité populaire provincial a été autorisé par le Premier ministre à en inclure cinq autres couvrant une superficie totale de plus de 7.100 ha dans sa planification. Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Hong Linh, a demandé aux organes compétents d'attirer de façon sélective les investissements étrangers, en refusant les projets polluants ou utilisant des technologies obsolètes.-VNA