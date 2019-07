Dong Nai, 27 juillet (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) dans la province méridionale de Dong Nai ont atteint plus de 1,14 milliard de dollars en sept mois cette année, soit 114% de l'objectif de 2019.

Photo d'illustration : VNA



Un total de plus de 537 millions de dollars de capital enregistré a été autorisé pour 55 projets à capitaux étrangers, tandis que 64 autres ont enregistré un capital supplémentaire de 604 millions de dollars, selon le service provincial du Plan et de l’Investissement.



Les projets nouvellement licenciés sont axés sur les industries auxiliaires et de haute technologie, conformément à la politique de la province en matière d’attraction des investissements.



La province compte à présent 1.940 projets à participation étrangère d'une valeur totale de 34,92 milliards de dollars, principalement de 45 pays et territoires, dont la République de Corée, Taiwan (Chine) et le Japon sont principaux investisseurs.-VNA