Hanoï (VNA) - Le magazine de voyage Lonely Planet a répertorié de nombreux parcs nationaux avec des vues spectaculaires dans tout le Vietnam, de Bach Ma, Cat Tien à Phu Quoc...

Ces huit parcs nationaux abritent des grottes géantes, des montagnes calcaires impressionnantes, de magnifiques côtes et des forêts denses qui conquièrent les visiteurs.

Parc national de Cat Tien

Le parc national de Cat Tien, qui s'étend sur 72.000 hectares de forêt tropicale humide, est l'un des trésors naturels les plus importants du Sud. Ici, vous aurez rarement l'occasion de voir de grands animaux tels qu’éléphants, léopards mais les primates tels que singes nains, langurs, gibbons... apparaîtront souvent tôt le matin.

Cet endroit est idéal pour la randonnée, le vélo de montagne et l'observation des oiseaux. Cat Tien attire les visiteurs le week-end et les jours fériés, aussi vous en avez l'occasion, visitez cet endroit pendant la semaine pour une expérience plus unique.

Lac Ca Sau (Crocodile) dans le parc national de Cat Tien. Photo: Rae_The_Sparrow.2.

Parc national de Phong Nha - Ke Bang

Le parc national de Phong Nha-Ke Bang est entouré de collines et de montagnes aux formes fantaisistes, de rivières coulant à travers d'impressionnants ravins et est connu comme l'un des paysages les plus spectaculaires du Vietnam.

Certains touristes choisissent de visiter la grotte de Son Doong, la plus grande au monde, pour un coût d’environ 3000 USD. Si vous n'avez pas trop d'argent, vous devriez opter pour des itinéraires plus accessibles. Hang En, avec son impressionnante plage privée, est une suggestion appropriée.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bang est connu comme l'un des paysages les plus spectaculaires du Vietnam. Photo: phongnhaexplorer

Parc national de Cuc Phuong

Créé en 1962, le parc national de Cuc Phuong, à 3 heures de route de Hanoi, est la zone de conservation la plus importante du pays en forme de S. Bien qu'au Vietnam, le nombre d'animaux sauvages diminue considérablement, les 222 km² de forêt tropicale primaire de Cuc Phuong abritent encore 336 espèces d'oiseaux, 135 de mammifères, 122 de reptiles, 2000 de plantes...

Vous pouvez choisir 15 km de trekking à travers la forêt jusqu'à un village de l'ethnie Muong et vous reposer dans une famille locale.

Le parc national de Cuc Phuong est la zone de conservation la plus importante du Vietnam. Photo: vedanaresort.

Parc national de Phu Quoc

Près des trois quarts de Phu Quoc sont composés de forêts et d'environnements marins adjacents, officiellement protégés en tant que réserve de biosphère de l'UNESCO.

Les belles plages attirent les touristes nationaux et étrangers. Vous pouvez vous reposer sur une plage de sable doré ou faire de la plongée pour observer les coraux. Les motos et les VTT sont les meilleurs moyens pour explorer l’île.

Phu Quoc attire les foules pour ses belles plages et ses eaux turquoises. Photo: Jimmy Tran.5.

Parc national de Ba Be

Ce parc national situé au Nord du pays est une suggestion intéressante pour les voyageurs qui aiment explorer les imposantes montagnes calcaires, les vallées profondes et les forêts à feuilles persistantes.

Cascades, grottes et lacs créent une scène majestueuse et poétique. Ce parc abrite 550 espèces de plantes et des centaines d'oiseaux et d'animaux sauvages. Se promener dans la forêt, faire du VTT ou parcourir le lac Ba Be en bateau est une expérience à ne pas manquer.

Parcourir le lac Ba Be en bateau est une expérience à ne pas manquer. Photo: dulichhobabe

Parc national de Bai Tu Long

Le parc national de Bai Tu Long, situé au nord-est de la baie d'Ha Long, est une réserve naturelle offrant aux visiteurs une expérience paisible et rare.

Comme la baie d'Ha Long, une croisière d'une nuit est le meilleur moyen pour vous explorer le paysage avec des montagnes de calcaire dispersées. Vous pourrez prendre le soleil sur les plages, faire du kayak ou déguster une bière fraîche en regardant le coucher du soleil.

Bai Tu Long possède des centaines d'îles calcaires aux formes uniques. Photo: Pascal Boegli.7.

Parc national de Bach Ma

À environ 40 km de la ville de Huê, le parc national de Bach Ma, avec ses magnifiques paysages naturels et ses nombreuses expériences diverses, est une destination attrayante. Bach Ma s'étend de la mer Orientale à la frontière Vietnam-Laos. Vous pourrez explorer cet endroit en parcourant les sentiers forestiers.

Le parc a une grande biodiversité. La faune compte 1.493 espèces et la flore 2.147, dont quelques espèces rares et précieuses telles que Dacrydium elatum et le calambac.

Vous pouvez admirer des doucs à pattes brunes dans le parc national de Bach Ma. Photo: Quangpraha.8.

Parc national de Cat Ba

Le parc national de Cat Ba, d'une superficie de 26.240 ha, abrite de nombreux écosystèmes, notamment des mangroves, des forêts sur montagnes calcaires, des récifs coralliens. Ce lieu possède une flore et une faune diversifiées, dont 60 espèces rares répertoriées dans le Livre Rouge du Vietnam comme le langur à tête blanche, le langur à short blanc, des corbeaux, l'écureuil noir ...

Il existe un certain nombre de sentiers que vous pouvez parcourir. Le mont Ngu Lam, point culminant de l’île, offre une belle vue panoramique sur la jungle environnante. -CPV/VNA