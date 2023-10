Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du programme. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, a assisté le 10 octobre à un programme célébrant la Journée nationale de la transformation numérique 2023, ayant pour thème "Exploitation des données numériques pour créer de la valeur".



Ce programme a été organisé par le Bureau du gouvernement en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication.



La Journée nationale de la transformation numérique est organisée annuellement pour accélérer la mise en œuvre des tâches liées à la transformation numérique nationale, pour mettre en œuvre efficacement le Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec vision pour 2030.



La transformation numérique est une tendance de l'époque, a affirmé le Premier ministre, ajoutant que ce processus implique l'ensemble du peuple, toute la société et tout le système politique.



Le gouvernement vietnamien a défini son double objectif de développer simultanément un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique, et de créer des entreprises technologiques compétitives sur la scène mondiale, afin de rendre le Vietnam puissant et prospère, a-t-il rappelé.



Selon Pham Minh Chinh, le gouvernement place toujours les citoyens et les entreprises au cœur de la transformation numérique pour qu'ils puissent bénéficient de services publics améliorés, de commodités sociales plus pratiques, rapides et efficaces. Et ce sont eux qui apporteront des ressources au service du développement, a-t-il déclaré.

Panorama du programme célébrant la Journée nationale de la transformation numérique 2023. Photo: VNA



Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de poursuivre leurs investissements dans le développement et la modernisation des infrastructures numériques, afin de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité de la construction du système des données numériques, ainsi que d'améliorer la qualité des services publics en ligne, etc.



Le chef du gouvernement a en outre insisté sur la nécessité de soutenir les entreprises dans leur transition vers des activités de production et de commerce numériques, afin de garantir une harmonie des intérêts entre l'État et les entreprises. Il a également appelé à renforcer la coopération internationale, à rechercher et découvrir des modèles, des technologies et des solutions modernes et applicables au Vietnam. -VNA