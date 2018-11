Can Tho, 26 novembre (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan est allée rencontrer lundi, 26 novembre, les électeurs de la commune de Truong Long du district de Phong Diên à Cân Tho pour les informer des résultats de la sixième session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, récemment achevée.

Photo : VNA

Plusieurs habitants de la ville de Can Tho ont souhaité la connectivité de la production agricole pour répondre à la demande du marché d’exportations.

L’électeur Pham Van Tu de la commune de Truong Long a déclaré que les agriculteurs, y compris ceux du delta du Mékong - le plus grand centre agricole du Vietnam - souhaitent établir des liens les uns avec les autres dans les chaînes de valeur pour satisfaire la demande d'exportation, mais ils n'ont pas été en mesure d'accéder aux politiques d’aide à cet égard, alors que leurs activités de production restent non planifiées. Cela a conduit à la modeste valeur ajoutée de leurs produits.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, a partagé l'opinion selon laquelle l'instabilité des prix due à l'incompatibilité de la production agricole avec le marché, ce qui empêche les agriculteurs d'améliorer leurs moyens de subsistance.

La loi sur les coopératives a été publiée en 2012. Les coopératives sont un modèle de connexion économique dans lequel les membres coopèrent volontairement pour se soutenir mutuellement et pour répondre aux demandes du marché.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux autorités locales d'aider les résidents à accéder à cette loi et à la mettre en œuvre afin de contribuer au développement durable de l'agriculture.

Lors de la réunion, les électeurs locaux ont également appelé à des peines plus sévères pour les fonctionnaires corrompus.

À propos de cette question, la présidente de l'AN a déclaré qu'à sa 6e session, l’AN avait approuvé la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi de prévention et de lutte anti-corruption. La loi stipule sur des réglementations permettant aux habitants de surveiller le travail de lutte contre la corruption, ainsi que des mesures de protection et la rétribution pour les personnes participant activement à la lutte contre la corruption, a-t-elle déclaré.



Le mécanisme de prévention et de lutte contre la corruption a été précisé dans cette loi, a-t-elle conclu. – VNA