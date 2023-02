Kon Tum (VNA) – La foire du ginseng de Ngoc Linh et d’autres herbes médicinales se déroule du 6 au 9 février au district de Tu Mo Rông, à Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre). Cette activité fait partie des célébrations du 110e anniversaire de la création de la province.

Dans un stand de la foire du ginseng de Ngoc Linh à Kom Tum (Hauts Plateaux du Centre). Photo : VNA

Lors de la foire, 50 stands proposent du ginseng de Ngoc Linh et des produits dérivés du ginseng de Ngoc Linh et des herbes médicinales.

Cette année, le district de Tu Mo Rông met un accent particulier sur la vérification de la qualité du ginseng. Par conséquent, les personnes et les organisations souhaitant participer à la foire doivent disposer d’un certificat d’origine, d’une zone de plantation clairement définie et d’un certificat de vente approuvé par les autorités locales. De plus, les organisateurs ont installé un appareil de test de ginseng sur le marché pour vérifier la qualité du produit si les clients le souhaitent. Les résultats de ce test seront immédiats et précis.



Vo Trung Manh, président du comité populaire du district de Tu Mo Rong, a déclaré que ce marché renforce la valeur de la marque de ginseng de Ngoc Linh. Cet événement donne également aux consommateurs l’occasion d’acheter des produits de qualité supérieure et de les populariser pour que tout le monde puisse en bénéficier.

Ngoc Linh figure parmi les meilleures espèces de ginseng du monde pour ses vertus pharmaceutiques miraculeuses qu’aucune autre espèce ne dispose. Photo : VNA

La foire est également une occasion pour les entreprises, les coopératives et les ménages de partager leurs expériences et d’élargir leur champ d’activités. Elle aide également les scientifiques, les gestionnaires, les experts et les entreprises à élaborer des stratégies de développement pour le ginseng de Ngoc Linh et le tourisme associé à cette plante.

En outre, le district organise en marge de la foire : le programme pour faire rêver les adolescents de Tu Mo Rông, un séminaire sur les liens entre développement touristique et district, un concours de ginseng de Ngoc Linh et un Festival de montgolfières. Environ 3.000 habitants et touristes sont venus le jour de l’ouverture. – CVN/VNA