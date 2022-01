Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique, a présidé le 18 janvier, une conférence nationale virtuelle pour déployer le Projet de développement de l'application des données démographiques, d'identification et d'authentification électronique pour la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, de vision à l'horizon 2030.

Le Premier ministre avait signé et promulgué le 6 janvier la décision No06/QD-TTg approuvant ce projet. La décision définit également 52 tâches et solutions pour développer l'application des données démographiques, l'identification et l'authentification électronique pour la transformation numérique au cours de la période 2022-2025.

Ladite conférence a annoncé la décision d'approuver la liste et de mettre à jour le Groupe de travail sur la mise en œuvre du projet, composé de 16 membres et dirigé par le ministre de la Sécurité publique, To Lam.

S'exprimant à la conférence, le chef du gouvernement a annoncé qu'au cours des dernières années, le gouvernement et le Premier ministre avaient publié de nombreuses résolutions et décisions sur la promotion de la réforme administrative et l'application des technologies de l'information, la transformation numérique nationale.

Le gouvernement et les ministères, secteurs et localités ont déployé activement et de toute urgence des bases de données nationales, créant une base pour le développement de l'e-gouvernement, y compris des bases de données nationales sur la population, le foncier, l’enregistrement des entreprises, les finances, l’assurances. La base de données nationales sur la population est une base de données nationales très importante, associée à chaque personne, à chaque famille - cellule de la société ; constitue aussi le fondement pour former un citoyen numérique et une société numérique, conformément à la tendance commune de l'humanité.

L’édification réussie d'une base de données nationales sur la population et du système de délivrance et de gestion de l'identité citoyenne a contribué à favoriser l’édification de l'e-gouvernement, du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique. Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que les habitants et la communauté d’entreprises réagissaient activement à la création d'une base de données pour promouvoir la transformation numérique nationale.

Dans le contexte national actuel où le pays est passé à une étape d'adaptation sûre et flexible, de contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 et de relance et de développement socio-économique, la mise en œuvre de ce projet est d'une grande importance, a-t-il affirmé.

Concernant les tâches à venir, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités d'élaborer de toute urgence des programmes, des plans et des feuilles de route et aussi le personnel pour mettre en œuvre ce projet avec l’accent mis sur les missions suivantes : Promouvoir les services publics en ligne ; connecter rapidement la base de données électroniques nationales d'état civil, la base de données de sécurité sociale, les informations sur les vaccins, les tests SARS-CoV-2, la base de données nationales d'assurance avec la base de données nationale sur la population, ce pour garantir une authentification précise des informations ; connecter la base de données nationales sur la population aux bases de données nationales spécialisées dans les secteurs des impôts, des douanes, des banques, des soins de santé, de l’éducation... -VNA