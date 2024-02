Les forces du poste de garde-frontière de Tan Thanh en collaboration avec la police communale de Tan Thanh pour sensibiliser des pêcheurs aux conséquences de la pêche INN. Photo: VNA



Tien Giang (VNA) - Les gardes-frontières de la province de Tien Giang (Sud) sont l'une des principales forces dans la sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs à respecter strictement les réglementations sur l'exploitation des produits aquatiques et à ne pas violer les eaux étrangères, conformément aux exigences du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Tien Giang compte actuellement 1.275 bateaux de pêche avec 9.140 marins opérant directement à bord. Parmi eux, 60 % sont des navires capables d'exploiter des zones de pêche éloignées.

En 2022 et 2023, la province de Tien Giang n'a détecté aucun bateau de pêche coupable de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Notamment, en 2023, les garde-frontières de Tien Giang ont collaboré activement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les secteurs et localités concernés pour renforcer la mise en œuvre de solutions solides dans la lutte contre l'exploitation INN. -VNA