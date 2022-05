Hanoi (VNA) - Le commandant des garde-côtes de la deuxième zone et la commission de sensibilisation de Quang Ngai ont organisé le 28 mai le programme «Les garde-côtes accompagnent les pêcheurs de Ly Son».

Photo : VNA

Une campagne de nettoyage de la mer et des plages a été menée par les garde-côtes, qui ont offert dix poubelles et des sacs écorespectueux aux pêcheurs. Un concours de connaissance «J’aime la mer et les îles de mon pays» et une rencontre artistique intitulée «L’avant-garde du pays» ont été organisés à cette occasion.Les garde-côtes ont également remis 5.000 drapeaux nationaux et des cadeaux à 155 familles et enfants défavorisés. - VOV/VNA