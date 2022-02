L'entraineur en chef Mai Duc Chung et son équipe nationale féminine de football est rentrée au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'équipe nationale féminine de football est rentrée au Vietnam à bord d'un avion spécial de Bamboo Airways, après avoir accompli avec succès la tâche avec un parcours glorieux lors de la finale de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2022, et avoir remporté pour la première fois un billet pour la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a salué l'excellente performance de l'équipe nationale féminine de football de l'entraîneur Mai Duc Chung. La victoire de l'équipe était une victoire glorieuse, démontrant les efforts et la volonté inébranlable de tous les membres de l'équipe, a t-il souligné.

Les footballeuses vietnamiennes rentrent au pays après un parcours historique. Photo: VNA

Bien que plus de la moitié des membres de l'équipe soient touchés par le coronavirus avant de partir en Inde pour participer au tournoi, avec la volonté inébranlable et l'esprit de compétition, sous la direction de l'entraîneur en chef Mai Duc Chung, les joueuses ont fait de leur mieux pour chaque match et gagné un billet pour la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Après une solennelle cérémonie de bienvenue à l'aéroport de Noi Bai, l'équipe féminine de football du Vietnam aura une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh dans l'après-midi du 10 février.

Selon la Fédération vietnamienne de football, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé la décision sur la remise des certificats de mérite du Premier ministre à 29 personnes qui ont réalisé d'excellentes performances lors de la Coupe féminine de l'AFC et se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2023.

La cérémonie de bienvenue l'équipe féminine de football du Vietnam . Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a également signé le document No 116/TTr-TTg à soumettre au président, lui demandant à attribuer l'Ordre du Travail de première classe à la sélection nationale féminine de football et à son entraîneur Mai Duc Chung; et des Ordres du travail de deuxième et de troisième classes à certaines joueuses. -VNA