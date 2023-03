Hanoi (VNA) - Le printemps de cette année semble durer plus longtemps que la normale, avec des fleurs de pêcher qui fleurissent après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel). La beauté du printemps, avec ses brillantes fleurs de pêcher, surprend de nombreux visiteurs. Rejoignez-nous pour découvrir une vallée de fleurs de pêchers couvrant des dizaines d'hectares dans le district de Van Ho, province de Son La.

Les coteaux sont recouverts de milliers de fleurs qui s'épanouissent brillamment. Photo : vnexpress

Une touriste à Loong Luong. Photo : VNA

Le village de San Cai dans la commune de Loong Luong, district de Van Ho, attire chaque jour des milliers de touristes dans son immense vallée de fleurs de pêchers. Les coteaux sont recouverts de milliers de fleurs qui s'épanouissent brillamment.Pham Thi Thu Van, touriste de Hanoï a exprimé :‘’Je n'avais aucune idée qu'il y avait un tel verger de pêchers à Loong Luong. Lorsque mes amis m'ont amenée ici, mes yeux ont eu droit à une vaste vallée de fleurs de pêchers roses. J'étais sur le point de prendre des photos mais je ne pouvais vraiment pas détacher mes yeux de cette scène spectaculaire.’’Nguyen Thi Bich Hanh, touriste de Hanoï, pour sa part, a souligné :‘’J'ai été ébahie par ce que j'ai vu ici. Je n'aurais jamais pensé que ces vergers de pêchers seraient aussi vastes. C'est incroyable! Il m'a fallu un certain temps pour me calmer et m'immerger dans les pétales et les bourgeons. J'aime parler aux habitants et j'espère que davantage de gens pourront connaître Van Ho et Loong Luong afin que la vie des habitants s'améliore.‘’La vallée des fleurs de pêchers à Loong Luong s'étend sur des dizaines d'hectares. Des pavots à opium couvraient autrefois cette zone, mais ils ont maintenant été remplacés par la couleur des fleurs de pêcher.Selon Song A Phu, village de San Cai, commune de Loong Luong, district de Van Ho, province de Son La, de nombreux ménages du village cultivent des pêchers sur plusieurs dizaines d'hectares. ''Chaque année, nous ne vendons que les branches de pêcher. Cette année, de nombreux touristes sont venus visiter nos vergers. J'espère que les autorités du district nous donneront les bonnes directions pour que plus de touristes viennent cette année.’’, a-t-il dit.Van Ho est l'une des localités avec la plus grande superficie de pêchers de la province de Son La, avec plus de 500 hectares, dont plus de 230 hectares plantés pour les fruits. Il est donc nécessaire de zoner les zones de culture et de concevoir des circuits pour maximiser le potentiel touristique. Les pêchers apportent des revenus importants aux habitants du plateau de Moc Chau. De nombreuses zones de vergers deviennent des destinations touristiques attrayantes, d'une beauté introuvable ailleurs.»- VNA