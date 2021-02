Dans l'usine de construction automobile Huyndai Thanh Cong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Cabinet de conseil en management indépendant américain Asia Perspective vient de publier le rapport mis à jour sur l'économie vietnamienne, selon lequel la croissance rapide de l'économie vietnamienne au quatrième trimestre de 2020 est due à la reprise de l'industrie manufacturière.

Concrètement, le secteur manufacturier a connu une croissance de 8,63% en glissement annuel au 4e trimestre de 2020, et de 5,82% en 2020.

Cette croissance a aidé le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam à connaître une croissance de 2,91% pour toute l'année. Dans le même laps de temps, les exportations et importations nationales ont augmenté respectivement de 6,5% et 3,6% en glissement annuel, et le déficit commercial atteignant 19,1 milliards de dollars.

Selon l'Institut d'étude du Japon (The Japan Research Institute), la tendance de déplacer la production et la signature de nombreux accords de libre-échange constituent des facteurs stimulant la croissance du Vietnam en 2020.

Pour maintenir la stabilité à moyen et à long terme, le Vietnam devrait améliorer la formation des ressources humaines dans les secteurs industriels à forte valeur ajoutée. -VNA