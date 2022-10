Photo: VNA

Sydney (VNA) - Selon l’Office du commerce du Vietnam en Australie, au cours des huit premiers mois de l’année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Australie ont augmenté de 37,44% par rapport à la même période de 2021, atteignant près de 11 milliards de dollars.

Les exportations vietnamiennes vers l’Australie se sont chiffrées à 4,9 milliards de dollars, soit une hausse de 42%. Ses exportations de produits aquatiques ont augmenté de 49% pour s’établir à 247,6 millions de dollars; celles de bois et produits dérivés, de 23,99% pour une valeur de 135,4 millions de dollars; de biscuits et bonbons, de 50% pour plus de 50 millions de dollars; de fer et d'acier, de 232,92% pour 142 millions de dollars.

Photo: VNA

Pendant cette période, les importations vietnamiennes de produits australiens, elles, ont également augmenté de 34,75%, principalement charbon, minerai de fer, métaux, blé...

Selon le chef de l’Office du commerce du Vietnam en Australie, Nguyen Phu Hoa, cette croissance impressionnante des échanges commerciaux bilatéraux est due à la variété, à la compétitivité et à la qualité des marchandises vietnamiennes, ainsi qu’au soutien des autorités locales dans la promotion des marques et produits vietnamiens en Australie.-VNA