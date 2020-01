Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Selon l’Autorité de transformation agroalimentaire et de développement des marchés du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), le Vietnam a exporté 2,5 millions de tonnes de manioc et de produits dérivés pour une valeur de 973 millions de dollars en 2019, soit une augmentation de 3,2% en volume et de 1,6% en valeur par rapport à 2018.

En décembre 2019 seulement, les exportations vietnamiennes de manioc et de produits dérivés ont atteint 286.000 tonnes pour une valeur de 117 millions de dollars.

Le prix moyen du manioc à l’export s'est établi à 386 dollars la tonne, en baisse de 2,3% en glissement annuel.

La Chine est demeurée le plus grand importateur de manioc vietnamien l'an dernier, représentant 89,2% du total des exportations, en hausse de 0,6% en volume et en baisse de 1% en valeur par rapport à 2018, suivie par la République de Corée (3,1%), Taïwan (Chine) (1,5%), la Malaisie (1,2%), les Philippines (1,2%). -VNA