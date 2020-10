Hanoi (VNA) - En septembre 2020, les exportations vietnamiennes de calmars et poulpes ont augmenté de 20,4% pour atteindre plus de 51 millions de dollars.

Photo d'illustration/CafeF

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (Vasep), en septembre, les 5 principaux marchés d'exportation de céphalopodes du Vietnam, à l'exception du Japon, ont connu tous une croissance du chiffre d'affaires.Pour les 9 premiers mois, les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes ont atteint 396,3 millions de dollars, en baisse de 7,5% en glissement annuel.La Corée du Sud reste le plus grand débouché de calmars et poulpes vietnamiens, représentant près de 41% de la valeur totale. Une croissance continue a été observée sur ce marché depuis juin, avec pour le seul mois de septembre une hausse de 31,2% avec 20,2 millions de dollars. Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois s’est établi à 163,8 millions de dollars, en recul de 2,9%.Le Japon est le deuxième marché, avec 22,3% du total, avec près de 88,5 millions de dollars en 9 mois, soit une baisse de 18% sur un an. Ce marché a enregistré une baisse continue de mai à septembre.Pour le marché de l’UE, après une baisse constaté de mars à juillet, les exportations ont retrouvé des couleurs et connu une progression de près de 6% en septembre avec 4,6 millions de dollars. Ce sera un marché prometteur pour les derniers mois de l’année grâce à l’entrée en vigueur de l’accord EVFTA.La Chine est le marché ayant connu la meilleure croissance au cours des 9 premiers mois avec 30,9 millions de dollars, en hausse de 49,5%.Dans le contexte d'épidémie de Covid-19 qui n'a pas encore été maîtrisée dans le monde, l'offre de matières premières diminue, l'exportation de calmars et poulpes du Vietnam est prévue à la baisse pour les mois à venir. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires à l’export devrait atteindre 523 millions de dollars, en baisse d'environ 9% par rapport à 2019. - CPV/VNA