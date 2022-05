Hanoi (VNA) - En tirant parti des accords de libre-échange (ALE) et en s'adaptant avec souplesse aux évolutions instables dans le monde, des secteurs économiques clés du Vietnam tels que la pêche/aquaculture, le textile et l'ameublement ont dynamisé leurs exportations.

Une usine de transformation de produits aquatiques à exporter. Photo : VNA

Selon le Département général des douanes, depuis le début de l'année, les exportations du Vietnam ont encore augmenté à un rythme élevé. Au 15 mai, elles ont atteint plus de 135 milliards de dollars, en hausse de 15,5 % soit 18 milliards de dollars par rapport à la même période de 2021.

L'Association vietnamienne du textile-habillement prévoit un chiffre d'affaires à l'exportation de 42-43,5 milliards de dollars en 2022.

Dans le contexte actuel, la croissance des exportations de produits agricoles et aquatiques, de chaussures, de textile, etc. est très importante car elle a une grande valeur d'entraînement et résout directement la question des emplois pour les travailleurs, les revenus des agriculteurs, contribuant ainsi à la stabilité économique et à la sécurité sociale.

Le secteur des exportations de produits aquatiques a également enregistré un chiffre d'affaires ces 5 derniers mois avec un chiffre d'affaires de 3,65 milliards de dollars, en hausse de près de 47% en rythme annuel. Les produits aquatiques sont l'un des cinq principaux groupes de produits qui ont le plus contribué à la croissance des exportations.

Un autre secteur qui maintient ses performances et des commandes jusqu'au quatrième trimestre 2022 est l'industrie de l'ameublement. Ses entreprises ont actuellement des carnets de commande remplis jusqu'au troisième trimestre, voire fin 2022. Si le chiffre d'affaires moyen à l'exportation est d'environ 1,5 milliard de dollars/mois comme il l'est actuellement, l'objectif d'environ 16,5 milliards de dollars d'ici fin 2022 est tout à fait atteignable.

Le Dr Le Dang Doanh a évalué que cette réussite s’explique par la signature par le Vietnam d'accords de libre-échange avec de grandes économies développées telles que l'UE, le Japon, les États-Unis ou les pays du CPTPP... Les entreprises ont pleinement profité des opportunités qu'offrent ces marchés. - VNA