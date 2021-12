Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations en 2021 sont le point lumineux de l'économie, contribuant à la croissance du Produit intérieur brut (PIB) dans un contexte où d'autres forces de l'économie sont encore confrontées à de nombreuses difficultés. Surmontant les difficultés causées par le COVID-19, le Vietnam est devenu un pays excédentaire pendant 6 années consécutives. Avec ce résultat encourageant, les exportations continueront d'être le principal moteur de croissance de l'économie vietnamienne en 2022.

Chiffres impressionnants

Les statistiques montrent qu'en 2021, le chiffre d'affaires total import-export est estimé à environ 660,1 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires à l'export est estimé à 331,1 milliards de dollars, en hausse de 17,2% par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires à l’import est estimé à 329 milliards de dollars, en hausse de 25,2% par rapport à 2020. En conséquence, la balance commerciale en 2021 devrait afficher un excédent commercial d'environ 2,1 milliards de dollars, en hausse de 0,64% par rapport à 2020.

Les entreprises nationales se concentrent également sur l'investissement dans l'industrie manufacturière et de fabrication et se tournent progressivement vers les produits à haute valeur ajoutée et produits technologiques.

De prévisions optimistes

Évaluant les perspectives du commerce asiatique en 2022 et 2023, Andrew Jeffries, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam a souligné qu’en 2022, la région d’Asie verrait la reprise exceptionnelle des exportations et le Vietnam continuerait de profiter des opportunités pour accélérer ses exportations.

Les experts ont également exprimé leur optimisme quant aux perspectives d'exportations du Vietnam en 2022 alors que le commerce mondial devrait continuer de se redresser. En outre, le Partenariat régional économique global (RCEP) devrait entrer en vigueur au début de 2022, ce qui stimulera les exportations du Vietnam vers les pays partenaires.

Un autre facteur qui affecte également les perspectives d'exportation est la baisse des coûts de transport. Cela créera des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour stimuler leurs exportations en 2022, en particulier vers les marchés américain et européen.

Afin de soutenir les entreprises et de promouvoir les exportations, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a affirmé que le ministère s'était concentré sur des solutions pour renforcer et élargir les marchés d'exportation ; sur la mise en œuvre des accords de libre-échange. -VNA