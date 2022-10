Les exportations de produits produits agrico-sylvicoles et aquatiques atteindront cette année 55 milliards de dollars, soit cinq milliards de dollars de plus que l'objectif assigné par le gouvernement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural espère que les exportations de produits agrico-sylvicoles et aquatiques atteindront cette année 55 milliards de dollars, soit cinq milliards de dollars de plus que l'objectif assigné par le gouvernement.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên a déclaré qu’au cours des 9 permiers mois, l’agriculture a maintenu une forte croissance.



Par rapport à la même période de l’année dernière, la valeur d'exportations des produits agrico-sylvicoles et aquatiques a augmenté de plus de 15,2% pour atteindre 40,8 milliards de dollars.

Ainsi, le secteur a affiché un excédent commercial d’environ 6,9 milliards de dollars, deux fois plus qu'à la même période de l'an dernier.

Les produits agricoles principaux ont rapporté plus de 16,8 milliards de dollars (+7,5%) ; les produits sylvicoles principaux, 13,3 milliards (+10,8%) ; les produis aquatiques, plus de 8,5 milliards (+38%), et les produits d’élevage, 265,5 millions de dollars (-18,4%).

Les groups de produits affichant une valeur d’exportations de plus de 2 milliards de dollars pendant cette période étaient le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes, la noix de cajou, les crevettes, les produits en bois.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le chiffre d'affaires à l’exportation des produits aquatiques a atteint en neuf mois 8,5 milliards de dollars, en hausse de 38% sur une base annuelle.

La VASEP prévoit que les exportations nationales de ces produits devraient dépasser la barre des 10 milliards de dollars fin novembre.

Pour le café, environ 1,34 million de tonnes de café ont été exportées, atteignant 3,06 milliards de dollars, soit 13,1% en volume et 37% en valeur.



Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, si le prix à l'export du café reste élevé, on s'attend à ce qu'en 2022, la filière puisse encore établir un chiffre d'affaires record de 4 milliards de dollars, et ce malgré la réduction de l'offre.

De son côté, les exportations de riz ont été estimées à 2,64 milliards de dollars en neuf mois, soit une hausse de 19,3% en glissement annuel.

Le Vietnam est actuellement le troisième exportateur de riz du monde, les premier et deuxième étant l’Inde et la Thaïlande. Notre pays exporte chaque année entre 6 millions et 6,5 millions de tonnes, soit 7,8% du volume des exportations de riz du monde. Le riz vietnamien est exporté vers 28 pays et territoires, principalement en Asie et en Europe.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’engage à continuer d’accélérer la restructuration de la filière, d’améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité de la production tout en aidant les localités, en particulier les zones de production principales, à mettre en place des plans de production adaptés aux besoins du marché. -VNA