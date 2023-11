Hanoï (VNA) - Avec les récents signes encourageants, les exportations de produits aquatiques du Vietnam devraient atteindre 10 milliards de dollars cette année, selon les experts.

Classification des filets de pangasius dans l'usine de la société Navico. Photo: VNA



Les principaux marchés d'exportation, dont les États-Unis, le Japon et la République de Corée, sont en train de se redresser. En particulier, les exportations de poisson tra (pangasius) présentent des signes les plus positifs, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de poisson tra ont connu pour la première fois cette année une croissance positive en septembre, malgré une baisse significative précédente.Outre l'Union européenne (UE), qui a connu une croissance à deux chiffres le mois dernier, d'autres membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, comme le Japon, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, ont également signalé des augmentations des importations de poisson tra du Vietnam, allant de 10% à 70%.Pour le Japon, après une baisse continue depuis mars, les exportations de poisson tra ont rebondi le mois dernier.Quant aux exportations de crevettes, le ralentissement a été freiné, avec des valeurs estimées à environ 2,5 milliards de dollars entre janvier et septembre, en baisse de 26% par rapport à l'année précédente. Les États-Unis restaient le plus grand importateur de crevettes vietnamiennes, suivis par la Chine.La VASEP estime que les exportations totales de produits aquatiques en 2023 pourraient atteindre environ 9,1 à 9,2 milliards de dollars, soit une baisse de 16% par rapport à l'année précédente.Le vice-ministre Phung Duc Tien a souligné la nécessité de prendre des mesures pour réduire les coûts de production, augmenter la compétitivité des prix et garantir l'hygiène alimentaire afin de maximiser les opportunités d'exportation de produits aquatiques à l'avenir. -VNA