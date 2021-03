Hanoi, 1er mars (VNA) - La valeur des exportations des produits aquatiques a atteint 405 millions de dollars en février, portant le chiffre des deux premiers mois de 2021 à plus d’un milliard de dollars, en hausse de 2,2% en glissement annuel, a rapporté l'Association des exportateurs et producteurs de fruits de mer du Vietnam (VASEP).

Nhập mô tả cho ảnh

Selon l'Association, les exportations de poissons tra ont vu des signaux positifs depuis le début de cette année après des baisses consécutives en 2020, avec une hausse de 1,7% au cours des deux premiers mois de 2021 à 214 millions de dollars.

En janvier, à l'exception de la Chine et de l'UE, une reprise a été observée sur la majorité des marchés d’exportation de poissons tra, y compris les États-Unis avec 51%, le Mexique, 73%, l'Australie, 45% et le Canada, 42%. D'autres marchés tels que le Brésil, la Colombie, le Royaume-Uni et la Russie ont également enregistré une augmentation de 37 à 129%.

Pendant ce temps, les exportations de crevettes en février étaient estimées à 160 millions de dollars, en baisse de 18% en glissement annuel, avec plus de 380 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2021, soit une légère baisse annuelle de 0,8%.

Dans le même temps, les exportations de fruits de mer ont augmenté de 31,4% à 264 millions de dollars en janvier, mais ont chuté de 21% à 156 millions de dollars en février, ce qui s'est traduit par une valeur d'exportation sur deux mois de 420 millions de dollars, en hausse de 5,5%.

Le VASEP a déclaré qu'au cours des deux premiers mois de cette année, les exportations de produits aquatiques vietnamiens ont été affectées par la demande des marchés dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

L'Association prévoit que la valeur des exportations aquatiques en mars atteindra environ 640 millions de dollars, en hausse de 1,5% par rapport à la même période de l'année dernière grâce à la forte demande aux États-Unis, à l'UE et dans les membres de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique. -VNA