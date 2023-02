Photo:congthuong.vn

Hanoï (VNA) - En forte croissance ces dernières années, les fruits et légumes transformés figurent depuis 2022 dans les groupes des produits d’exportation ayant rapporté plus d’un milliard de dollars.Selon la Direction générale des douanes, en 2022, malgré la diminution des exportations de légumes et de fruits par rapport à l’année précédente, les exportations de fruits et légumes transformés ont continué de croître, avec 1,014 milliard de dollars, soit une augmentation de 9,8 %. C'était ainsi la première fois que les exportations de fruits et légumes transformés dépassaient le milliard de dollars.Dans la structure des exportations de fruits et légumes en 2022, la part des produits transformés a représenté 29,47%, en hausse de 3,8 points par rapport à 2021. Les produits à base de fruit de la passion sont arrivés en tête en valeur, avec une croissance de 78% et 135 millions de dollars, suivis des produits à base de noix de coco (122 millions de dollars), de pistache (90 millions de dollars) et d’ananas (53 millions de dollars) …Parmi les légumes et fruits vietnamiens exportés vers l'Europe, les produits frais représentent actuellement environ 70 % et les produits transformés 30 %. Parmi les groupes des produits transformés exportés vers l'UE, les jus de fruits et jus surgelés représentent une part importante. -VNA