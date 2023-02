Hanoi (VNA) - Actuellement, de nombreux pays de l’ASEAN exportent de l'électricité vers non seulement les pays limitrophes, mais également vers d’autres pays de la région.Récemment, Singapour a conclu un accord concernant l’importation pour la première fois d'électricité commerciale de Malaisie, avec une capacité de 100 mégawatts pendant une période d'essai de deux ans.Le Laos a exporté pour plus de 1,76 milliard de dollars d'électricité en 2022, en hausse de 7,5% par rapport à l'année dernière, ont rapporté les médias du pays. Le Laos échange actuellement de l'électricité avec la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, Singapour et la Chine.De 2021 à 2025, ce géant de la région en termes d’exportation de l’électricité prévoit de produire 1.807 MW dont 57% à partir de l'hydroélectricité, 19% de l'énergie thermique au charbon et 24% du solaire.

Les pays de l'ASEAN veulent attirer des «géants» étrangers dans les énergies renouvelables. Photo: QĐND

Le Laos coopère avec les pays de la région pour résoudre les pénuries d'électricité pendant la saison sèche et les réserves d'électricité excédentaires pendant la saison des pluies. Ces projets d'achat et de vente d'électricité contribuent progressivement à la formation du réseau électrique de l'ASEAN.Il a participé au projet d'intégration énergétique Laos - Thaïlande - Malaisie - Singapour. Depuis juin 2022, le Laos a vendu à Singapour 100 mégawatts via le système de transition d'électricité de la Thaïlande et de la Malaisie. Le succès initial de ce projet profite non seulement aux pays participants, mais aide également les pays de l'ASEAN à attirer des «géants» étrangers dans les énergies renouvelables.L'usine hydroélectrique de Xekaman 1 au Laos, mise en chantier en 2011, dispose d’un investissement total de plus de 539 millions de dollars. Sa capacité installée est de 322 MW et sa production annuelle moyenne de plus de 1,2 milliard de Kwh. La totalité de sa production est transmise au Vietnam, ce qui profite non seulement aux maîtres d'œuvre et au pays exportateur, mais montre que les pays de la région pourront bientôt atteindre leur objectif de construction du réseau électrique de l'ASEAN. -CPV/VNA