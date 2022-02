Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – En janvier, les exportations de thons ont connu une forte augmentation et ce, sur la plupart des débouchés, selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP).



La VASEP a cité des données des Douanes montrant que les exportations de thons avaient rapporté en janvier près de 88 millions de dollars, soit une hausse de 108% par rapport à la même période de 2021.



Les exportations vers les États-Unis, l’Union européenne (UE), les membres de l’Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP), la Russie, l’Arabie saoudite, Israël et l’Égypte, ont toutes augmenté. Il s’agit de principaux débouchés du thon vietnamien.



Les États-Unis sont demeurés le plus grand importateur de thons du Vietnam, représentant près de 50% de la valeur totale en janvier avec 44 millions de dollars, soit une hausse de 210% en variation annuelle. -VNA