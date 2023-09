Les exportations de thon vers le Royaume-Uni devraient augmenter dans les derniers mois de l’année. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de thon vers le Royaume-Uni continue à connaître des perspectives positives dans les derniers mois de l’année grâce à l’Accord de libre-échange entre les deux pays - UKVFTA.Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le Vietnam est actuellement le 13e fournisseur de thon au Royaume-Uni, tandis que l'Équateur, Maurice et les Seychelles sont en tête sur ce marché.Après une forte baisse de 51% en mai 2023, les exportations de thon du Vietnam vers ce pays européen ont de nouveau augmenté au cours des deux mois suivants. Cette croissance a contribué à porter les exportations nationales de thon vers le Royaume-Uni au cours des sept premiers mois à plus de 4,5 millions de dollars, soit une hausse de plus de 77% en rythme annuel, selon les statistiques des Douanes vietnamiennes.La VASEP a estimé que les produits du thon vietnamiens sur le marché britannique conserveraient leur compétitivité grâce aux avantages apportés par l’UKVFTA.De plus, depuis juillet 2023, le Royaume-Uni est devenu le 12e membre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’adhésion du Royaume-Uni devrait stimuler les échanges commerciaux entre ce pays et les membres du bloc, dont le Vietnam.Avec l'UKVFTA, les incitations du CPTPP apporteront des opportunités aux produits aquatiques vietnamiens, y compris le thon, pour accéder au marché britannique, a déclaré la VASEP.-VNA