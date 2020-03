La récolte du riz. Photo: AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Les exportations cambodgiennes de riz vers les marchés internationaux ont augmenté de plus de 21% au cours des deux premiers mois de cette année malgré les inquiétudes mondiales concernant l'épidémie de COVID-19, selon le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

Selon le ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Veng Sakhorn, entre janvier et février, le Cambodge a expédié 136.499 tonnes de riz à l'étranger, soit une augmentation annuelle de 21,34%.

La Chine est le premier marché pour le riz cambodgien, avec une part de marché de 37,43%, suivie de l’Union européenne (UE) avec 30,31%, des pays de l'ASEAN avec 18,48% et d’autres destinations avec 13,78%.

Le secrétaire général de la Fédération cambodgienne du riz (CRF) a déclaré que les exportations de riz étaient en augmentation dans tous les marchés d'exportation.

Il a déclaré convaincu que le riz cambodgien serait de plus en plus populaire en Chine. Cependant, le transport par voie navigable a considérablement diminué, ce qui peut entraver la livraison des marchandises.

Chan Sokheang, PDG de Signature of Asia Co., un exportateur de riz local vers plusieurs pays dans le monde, a déclaré que les exportations de riz du Cambodge au début de 2020 étaient positives et continueraient de croître, ajoutant que l'épidémie de COVID-19 n'aura pas d'impact sur les exportations de riz de son pays.

Selon un rapport du CRF, en 2019, le Cambodge a exporté 620.106 tonnes de riz, en baisse de 0,97% en glissement annuel.

Dans le même temps, à cause des impacts de l’épidémie de COVID-19, la demande mondiale de riz augmente, entraînant une augmentation des prix du riz de 30 à 50 dollars par tonne depuis début 2020.

Selon les prévisions de l'Association des exportateurs de riz de Thaïlande (TREA), les prix du riz augmenteront progressivement jusqu'au milieu de l'année, ou plus longtemps si l'épidémie se prolonge.-VNA