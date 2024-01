Récolte du riz dans les champs du groupe Lôc Troi de la province d'An Giang. Photo : VNA

Hanoï, 8 janvier (VNA) – 2023 est une année fructueuse pour les exportations de riz du Vietnam, le volume et les prix des exportations ayant atteint un niveau record de 8,3 millions de tonnes et 4,78 milliards de dollars.Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la production totale de riz du pays a augmenté de 1,9% pour atteindre 43,5 millions de tonnes, répondant à la fois à la demande intérieure et à l'exportation.Les prix à l'exportation étaient en moyenne de 663 dollars par tonne en raison de la forte demande.L'année a été pleine de difficultés pour l'exportation du riz, les conflits géopolitiques dans le monde ayant perturbé l'approvisionnement en nourriture et en intrants. Le phénomène El Nino, qui fait peser un risque de contraction de la production alimentaire, a suscité des inquiétudes dans certains pays quant à l’offre pour répondre à la demande intérieure. La suspension des exportations de céréales par des pays comme l’Inde, les Émirats arabes unis et la Russie a également provoqué une forte pression sur l’offre, augmentant ainsi l’inquiétude sur le marché alimentaire mondial.