L'objectif initial fixé au début de cette année est d'environ 7 millions de tonnes, soit relativement identique à 2022. Photo: thanhnien.vn

Nguyen Van Don, directeur de la Sarl Viet Hung dans la province méridionale de Tien Giang, a déclaré que la demande de riz sur le marché mondial restait élevée mais que l'offre de riz du Vietnam était insuffisante. Les exportateurs vietnamiens de riz attendent désormais la nouvelle saison de récolte, a-t-il ajouté.Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation (Vietnam Food Association – VFA), ces deux dernières semaines, le prix du riz thaïlandais a augmenté de 5% pour atteindre 632 dollars la tonne, soit environ 50 dollars de plus qu'au milieu du mois dernier. Le prix du riz pakistanais est d'environ 600 dollars la tonne; celui du riz vietnamien, de 663 dollars la tonne.Le président d'honneur de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz (TREA), Chookiat Ophaswongse, a déclaré que les prix du riz thaïlandais avaient fortement augmenté en raison de l'offre limitée de riz vietnamien. Les exportateurs thaïlandais ont reçu de nouveaux contrats de clients « inattendus » comme les Philippines et le Brésil.Nguyen Van Don a déclaré que malgré les prix élevés, le riz vietnamien était bien accueilli par les importateurs grâce à sa qualité et surtout sa fraîcheur. Les produits vietnamiens à base de riz sont exportés immédiatement après la récolte.La demande mondiale continue de rester élevée. L'Inde, dont les exportations sont égales au volume des exportations combinées de la Thaïlande, du Vietnam, du Pakistan et du Myanmar, a cessé d'exporter, ce qui a entraîné une pénurie sur le marché mondial.Les Philippines, client traditionnel du Vietnam et premier importateur mondial, ont toujours une demande élevée. Récemment, afin d'assurer des réserves pour la sécurité alimentaire nationale, le gouvernement philippin a demandé aux commerçants du pays d'augmenter leurs importations.Parallèlement, l’Indonésie prévoit que sa première récolte en 2024 aura lieu deux mois plus tard que d’habitude. En conséquence, le pays devra importer environ 2 millions de tonnes l'année prochaine. -VNA