Hanoï (VNA) – Cette année, le secteur sylvicole a maintenu une croissance élevée de plus de 5%. En particulier, les exportations des produits sylvicoles sont estimées à 11,3 milliards de dollars, soit une croissance d’environ 20% par rapport à l’an dernier, niveau le plus élevé jamais enregistré de ce secteur.



C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre permanent de l’Agriculture et du Développement rural Ha Cong Tuan.



Avec ce chiffre, le secteur sylvicole affichera un excédent commercial d’environ 8 milliards de dollars, contribuant grandement au secteur agricole et au développement rural.



Les produits sylvicoles du Vietnam ont été exportés vers plus de 140 pays et territoires, dont les Etats-Unis, le Japon, la Chine, l’Union européenne et la République de Corée, qui représentaient plus de 80% des exportations du bois et produits dérivés vietnamiens.





Le pays compte plus de 4.500 entreprises et établissements spécialisés dans la production de bois et de produits sylvicoles, dont plus de 1.800 entreprises exportatrices.



Selon le vice-ministre Ha Cong Tuan, ces résultats sont expliqués par la restructuration du secteur sylvicole.

Entre janvier et novembre, la superficie des forêts concentrées exploitées a atteint environ 192.000ha, soit 18,2 millions de mètres cubes. Ainsi, pour toute l’année, le pays a exploité 19,5 millions de mètres cubes, remplissant 100% de son plan annuel. Il s’agit d’une ressource de matières premières grande et stable pour le secteur sylvicole. -VNA