Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam a réalisé 9,5 milliards de dollars d’exportations de produits aquatiques au cours des 10 premiers mois de 2022, en hausse de 34% en glissement annuel, a rapporté l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Les exportations aquatiques progressent de 34% en 10 mois. Photo : VNA

Sur ce chiffre, les exportations de crevettes ont rapporté près de 3,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de l’an dernier, et devraient atteindre 4,4 milliards de dollars en 2022, soit 14% de plus qu’en 2021.Les exportations de pangasius ont enregistré une croissance impressionnante au cours de la période considérée, avec un chiffre d’affaires à l’export sur 10 mois atteignant près de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 80% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires annuel à l’export de cet article devrait atteindre plus de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 58% par rapport à 2021.Selon les entreprises, en 2022, l’inflation mondiale et le conflit russo-ukrainien ont fortement augmenté les exportations de silures à prix abordables tels que le pangasius. La valeur des importations de produits de pangasius en provenance du Vietnam a bondi de 40% à 200% cette année.