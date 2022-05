Transformation de pangasius destiné à l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits aquatiques sont estimées à 1,05 milliard de dollars en avril et à 3,57 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, soit une hausse de 43,7% en glissement annuel.

Cela a été attribué à la reprise impressionnante des exportations de poissons tra (pangasius) et de crevettes grâce à la demande croissante des principaux marchés.

Les États-Unis, le Japon et la Chine sont les trois plus grands importateurs de produits aquatiques du Vietnam ces quatre premiers mois, représentant 49,5% des exportations nationales.

En 2021, les exportations de produits aquatiques sont estimées à 8,89 milliards de dollars, en hausse de 5,7% en glissement annuel. Le Vietnam vise 8,9 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 1% en variation annuelle.

En vue d’atteindre cet objectif, le Département général des produits aquatiques continuera de déployer efficacement les accords de libre-échanges comme CPTPP, EVFTA, UKVFTA, de négocier la signature de protocoles d'accord avec l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar… pour régler les problèmes concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en vue d’accélérer le retrait du carton jaune de l’Union européenne.-VNA