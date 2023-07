Transformation de pangasisus pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réalisé 4,2 milliards de dollars d’exportations de produits aquatiques au premier semestre 2023, soit une baisse de 27% en glissement annuel, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Il est prévu qu'à la fin du troisième trimestre 2023, les exportations de produits aquatiques se redresseront, pour atteindre l’objectif de rapporter 10 milliards de dollars cette année.

En vue d’y parvenir, les entreprises du secteur s’efforcent de diversifier leurs produits et d’investir davantage dans la chaîne de la valeur.



De son côté, le ministère de l’Agriculture et du Développement et les localités aident les pêcheurs à appliquer diverses mesures pour faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne, renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Le organes compétents s’efforcent de lever les obstacles concernant les marchés chinois et américain, de prendre des mesures pour diversifier les débouchés, en travaillant en étroite collaboration avec le réseau bancaire pour aider les entreprises à accéder à des capitaux. -VNA