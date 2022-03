Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits aquatiques ont enregistré une forte croissance au cours des premiers mois de 2022.

Plus précisément, les exportations de produits aquatiques entre janvier et février ont connu une augmentation de 47,2 % en glissement annuel, atteignant près de 1,5 milliard de dollars. Les exportateurs ont stimulé les exportations de nombreux produits aquatiques phares tels que le pangasius (+83,3%) et les crevettes (+ 34,3%).

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a indiqué que les activités de production et de transformation des produits aquatiques étaient revenues à la normale comme avant l'épidémie ; la demande du marché est très forte, les entreprises reçoivent de nombreuses commandes ; les exportations vers les principaux marchés ont toutes augmenté fortement.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit que les exportations de produits aquatiques au premier trimestre 2022 devraient atteindre plus de 2 milliards de dollars.-VNA