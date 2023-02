Hanoï (VNA) - Le Département de l’import-export prévoit que les exportations de poivre seront plus dynamiques les prochains mois du premier trimestre.Selon les données du Département général des Douanes, au cours du premier mois de l'année, 12.553 tonnes de poivre vietnamien ont été exportées, atteignant 43,2 millions de dollars, en baisse de 20,5 % en volume et de 41,8 % en valeur sur un an.Le Département de l’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce) prévoit que les exportations de poivre seront plus dynamiques les prochains mois du premier trimestre 2023 en raison de la production abondante obtenue lors de la dernière récolte de poivre.Le prix moyen à l'exportation du poivre du Vietnam en janvier a atteint 3.442 dollars/tonne, en baisse de 26,8 % par rapport à janvier 2022.Les exportations vers de nombreux marchés clés ont diminué par rapport à la même période de l’année dernière, notamment en Inde, au Royaume-Uni, au Japon et aux Etats-Unis.En revanche, le chiffre d'affaires à l'export du poivre vers le Sénégal a enregistré une croissance de 693%, c'est aussi le seul marché affichant une croissance à trois chiffres. - CPV/VNA