Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a approuvé un projet visant à développer des zones de production maraîchère sûres et concentrées, garantissant la traçabilité, la transformation et répondant aux besoins des marchés de consommation d'ici 2030.



Ce projet a pour objet de promouvoir le potentiel et les avantages naturels, économiques et sociaux de chaque localité, de répondre aux besoins en légumes de plus en plus diversifiés des consommateurs nationaux et internationaux, et d’encourager tous les secteurs économiques à investir dans le développement de la production et de la transformation de légumes.