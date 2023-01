Du 19 au 29 janvier, la haute saison du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï a desservi 5.619 vols en hausse de 49 % par an.

Pendant le pic du Têt (Nouvel An lunaire) du 6 au 29 janvier 2023, Vietnam Airlines Group a servi 2,4 millions de passagers à bord de plus de 14.500 vols sur les réseaux nationaux et internationaux.