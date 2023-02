Hanoi (VNA) - Avec des commandes à l’exportation en hausse de 20 à 30% par rapport à la même période de l’an dernier, les exportations de fruits et légumes ont reçu des signaux positifs au cours des premiers mois de 2023.

Le premier lot de pamplemousses du Vietnam exporté aux États-Unis, le 28 novembre dernier. Photo: Congthuong

S’adressant au journal Congthuong, Nguyen Dinh Tung, directeur général du groupe Vina T&Tn a déclaré que les commandes à l’exportation vers les Etats-Unis ont augmenté d’environ 20 % et qu’elles sont restées stables vers l’UE.



À la fin de l’année dernière, Vina T&T a coopéré avec une entreprise chinoise pour exporter 1.500 conteneurs de durian sur ce marché. "Malgré de nombreuses prévisions précédentes concernant l’inflation, la baisse de la demande des consommateurs sur de nombreux marchés d’exportation, les exportations de ce début de l’année sont de très bon augure", a souligné Nguyen Dinh Tung.

Actuellement, le Nord est dans la récolte hiver-printemps. La compagnie par actions Ameii Vietnam exporte des légumes tels que carottes, chou, oignons, poivrons vers des marchés tels que le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Dubaï et le Moyen-Orient.



Selon la directrice d’Ameii Vietnam, Ngo Thi Thu Hong, par rapport à la même période de l’année dernière, les commandes à l’exportation de l’entreprise ont augmenté d’environ 30 %. Outre les légumes, Ameii Vietnam exporte également des fruits tels que durian, citron sans pépins vers l’UE, le Japon et la Chine.



Les données du Département général des douanes montrent que, dans la structure des exportations de fruits et légumes en 2022, la part des exportations de produits transformés représente 29,47%, soit une augmentation de 3,8 points par rapport à 2021.

Les produits à base de fruits de la passion arrivent en tête en valeur, enregistrant un fort taux de croissance en 2022. Viennent ensuite les produits à base de noix de coco, pistaches, ananas…



Les fruits frais jouent encore un rôle majeur dans la structure des exportations de fruits et légumes en 2022, représentant 61,02 % du total.



Notamment pour le marché chinois, début janvier 2023, l’exportation de légumes et de fruits a repris grâce à la réouverture des frontières.



En ce qui concerne le marché européen, Tran Van Cong, conseiller agricole du Vietnam dans l’UE, a déclaré que les exportations nationales de fruits et légumes n’ont atteint qu’environ 190 millions de dollars, ce qui représente une faible proportion.

Dans la structure d’exportation, les fruits frais représentaient environ 70%, les produits transformés 30% notamment jus de fruits et jus congelés. – CPV/VNA