Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes devraient atteindre un nouveau record de 6,5 à 7 milliards de dollars cette année, en hausse de 15 à 20 % par rapport à 2023.

Photo : VNA

Auparavant, le secteur agricole a fixé l’objectif des exportations de fruits et légumes de 4,5 milliards en 2024 et de 5 milliards en 2025. Cependant, ces objectifs ont été dépassés en 2023 avec le montant d'exportations record de 5,96 milliards de dollars, en hausse de près de 70% sur un an.

Ces performances s'expliquent par une amélioration notable de la qualité et la diversité des produits vietnamiens dont de nombreux ont été bien appréciés sur le marché international, a déclaré Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT).

L’un des types de fruits ayant connu une croissance des exportations la plus impressionnante en 2023 était le durian, rapportant 2,3 à 2,4 milliards de dollars en 2023 contre la moyenne de 200 millions des années précédentes.

En outre, l’accès de fruits vietnamiens sur certains marchés majeurs s’accroît. Les marchés chinois et américain ont ouvert leurs portes aux pamplemousse et noix de coco du Vietnam, permettant ainsi aux exportations de fruits vers ces marchés d'augmenter d'environ 30 % sur un an.

Photo : VNA

Lepamplemousse et le citron du Vietnam ont fait leur entrée sur le marché néo-zélandais, contribuant à la croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires à l'exportation des fruits et légumes.

Notamment, sur le marché de l'Union européenne (UE), profitant de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le Vietnam a maintenu des exportations d’un certain nombre de fruits et épices, dont banane, durian, noix de coco, longane. Sur le marché japonais, après le pitaya, la mangue et le litchi, le longane frais a également été accepté. L’entrée sur ce marché exigeant permet à des fruits vietnamiens en général et les longanes en particulier de conquérir d'autres pays développés.

La présence sur la plupart des grands marchés exigeants, a affirmé la position des fruits vietnamiens sur le marché mondial.

Les exportations de produits agricoles en général et celles de fruits et légumes en particulier bénéficieront de nombreuses opportunités en 2024, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.

Actuellement, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ne représentent qu'environ 2 à 3 % du total des exportations mondiales de ces produits. Ainsi, la filière fruitière et maraîchère du Vietnam dispose encore une grande marge pour se développer.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue d'accompagner les entreprises nationales dans la promotion du commerce et de l’édification du label des fruits et légumes du Vietnam, a-t-il indiqué.

Selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes en 2023 est estimé à près de 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 66% par rapport à 2022.

Les importateurs importants des fruits et légumes vietnamiens sont la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, les Pays-Bas, Taiwan (Chine), l’Australie, les Émirats arabes unis, la Russie. En particulier, la Chine reste le plus grand marché d'importation de ces produits avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 250% en valeur et de 65% en part de marché par rapport à 2022. -VNA