Hanoi (VNA) – Selon le Département général des douanes, au cours des deux premiers mois de l’année, le Vietnam a exporté 1,42 million de tonnes de fer et d’acier de toutes sortes, pour un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars, en hausse de 8% en volume et en baisse de 25,7% en valeur sur un an.

Photo d'illustration: VGP

En février, 796.480 tonnes ont été exportées, atteignant 602,2 millions de dollars, + 50 % et + 16 % respectivement.



Le Cambodge a été le premier débouché en février avec 109.875 tonnes, suivi par l’Italie avec 95.566 tonnes et 72,5 millions de dollars.



Parmi les marchés à l’export dépassant les 10 millions de dollars de chiffre d’affaires, c’est la Turquie qui a enregistré la plus forte croissance en valeur, de 9.207%, et une augmentation de 246 fois en volume. – CPV/VNA