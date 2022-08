Hanoi (VNA) - Au premier semestre, les exportations de crabe ont augmenté de 45 % par rapport à la même période de l'an dernier, enregistrant la plus forte croissance depuis l'épidémie de Covid-19.

Les exportations de crabe en forte augmentation après 2 ans de Covid-19. Photo d'illustration/Vnexpress

Le crabe et certains autres crustacés font partie des six principaux produits aquatiques d'exportation du Vietnam qui se développent bien.Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au premier semestre, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont atteint plus de 2 milliards de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel.Parmi les produits halieutiques, la plus forte augmentation concerne thon ( 56 %); crabes et autres crustacés ( 45 %) ; calmars et poulpes ( 29 %).Les importateurs de Chine et des États-Unis ont fortement augmenté leurs commandes de nombreux produits aquatiques en provenance du Vietnam, de crabe notamment. C'est un signal très positif pour ce groupe de produits après une année 2021 difficile où les exportations de crabe vers la Chine, principal marché, ont diminué de 25 %.La Russie est le premier producteur de crabes au monde. Dans le contexte du conflit russo-ukrainien qui n'est pas terminé, la demande de crabes sur les principaux marchés de consommation tels que les États-Unis et la Chine sera toujours insuffisante. Aussi est-il prévu que les exportations vietnamiennes de crabe augmenteront fortement ce second semestre. - CPV/VNA