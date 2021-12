Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La baisse des exportations en août et septembre et la situation épidémique compliquée dans les zones industrielles au Sud ont fait craindre au secteur de la chaussure la possibilité qu'il soit difficile d'atteindre l’objectif de plus de 18 milliards de dollars en 2021.



Cependant, deux mois après la reprise de la production dans les localités au Sud selon la Résolution 128/NQ-CP du gouvernement, les exportations de ce secteur ont connu une grande avancée. Phan Thi Thanh Xuan, secrétaire générale de l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (LEFASO), prévoit que les exportations maintiendraient cette année une croissance annuelle de 5%.



Selon des données du World Footwear Yearbook, avec une quantité d'exportation de 1,23 milliard de paires en 2020, pour la première fois, le Vietnam a dépassé les 10% du total des exportations mondiales de chaussures, soit 4,4 fois plus que l’année 2011.



Au cours de la période 2016 - 2020, les exportations de chaussures du Vietnam ont connu une croissance annuelle moyenne de 6,4%. Une série de marques de renommée mondiale telles que Nike, Adidas, Reebok, Puma..., ont des usines au Vietnam.



Selon LEFASO, les accords de libre-échange tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA), l'Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA), contribuent à attirer un grand nombre de commandes vers le Vietnam.



Dans les temps à venir, en plus de se concentrer sur les chaussures de sport, il est recommandé aux entreprises d'investir dans la modernisation technologique pour fabriquer des produits qui rattrapent les tendances de la consommation mondiale.-VNA