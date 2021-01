Hanoi, 8 janvier (VNA) - Le Vietnam a exporté plus de 1,75 million de tonnes de caoutchouc en 2020, pour un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars, soit une hausse de 2,8% en volume et de 3,5% en valeur par rapport à 2019.

Rien qu’en décembre, 225.000 tonnes ont été exportées pour 358 millions de dollars, +13,2% en volume et +29,8% en valeur en glissement annuel. Un bon résultat dû à la forte hausse, de 14,7%, du prix d'exportation.



Selon le Département d’import-export, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, c’était un résultat positif dans le contexte où nombre de marchés importateurs sont fortement frappés par la pandémie de COVID-19.



Le caoutchouc synthétique et le latex naturel ont représenté les deux tiers du total des exportations nationales de ce secteur en 2020, avec une forte croissance tant en volume qu’en valeur, respectivement de 25% et 23,8% en variation annuelle. En particulier, 99% du volume de ces deux types de caoutchouc ont été exportés vers la Chine.



Lors des 3 premiers trimestres de 2020, la pandémie a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale du caoutchouc, provoquant une forte baisse de la demande dans de nombreux marchés.



Cependant, au 4e trimestre, grâce au contrôle progressif de la pandémie sur de nombreux marchés importants, les industries manufacturières - dont celle de l’automobile - de nombreux pays ont repris la production, ce qui a entraîné une relance des exportations nationales de caoutchouc.- CPV/VNA