Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) - De nombreuses entreprises ont connu une croissance impressionnante grâce aux exportations via le commerce électronique.



Depuis 2021, Monrovia Vietnam - une entreprise spécialisée dans la fourniture d'outils de jardin haut de gamme, et Docneem Vietnam, spécialisée dans la fourniture d'engrais organiques et de produits biologiques, ont exporté 20 tonnes de granulés d'engrais, 26.000 pots de Monrovia et 31.000 litres d'engrais microbien via des plateformes de commerce électronique.



"Ce dont nous sommes le plus fiers, c'est d'exporter nos produits au Cambodge et à Singapour", selon la responsable des marques Docneem et Monrovia, Thanh Truc.



De son côté, la société de nectar de noix de coco SokFarm (basée dans la province de Tra Vinh, Sud) cherche à augmenter ses exportations via Amazon. Selon son directeur général, Pham Dinh Ngai, SokFarm travaille avec des partenaires aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Thaïlande, au Japon et en Amérique depuis 2021.



Selon un rapport sur les exportations via les plateformes de commerce électronique au Vietnam, publié par Amazon, les ventes au détail transfrontalières (B2C) du Vietnam enregistrent une croissance annuelle estimée à plus de 20% par an. Elles se sont chiffrées à 75.400 milliards de dongs (3,3 milliards de dollars) en 2021 et 256.100 milliards de dongs (11,1 milliards de dollars) sont attendus en 2026. Et plus de 64% des ventes seraient générées par des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).



Dang Hoang Hai, directeur de l’Agence du commerce électronique du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que le commerce électronique aide les entreprises à accéder à des marchés difficiles aux nombreux obstacles et des coûts élevés. Il permet de réduire les coûts en distribuant directement les produits aux consommateurs.

Tri de colis à Lazada. Photo: VNA



En effet, le Vietnam a adopté un plan national de développement du commerce électronique pour 2021-2025, qui prévoit que des pavillons nationaux seront mis en place sur certaines de plus grandes plateformes de commerce électronique du monde, afin de présenter les marques prestigieuses du pays.



Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce a collaboré avec Amazon Global Selling Vietnam pour lancer un programme sur le commerce électronique, qui fournit une vingtaine de cours de formation… Ce programme vise à soutenir le développement des ressources humaines du commerce électronique transfrontalier avec l'objectif de 10.000 entreprises bénéficiaires au cours de la période 2022 - 2026.-VNA