Le Laos expédie à l'étranger pour plus de 408 millions de dollars de produits à base de manioc au cours des cinq premiers mois de cette année. Photo: Laotian Times

Vientiane, 17 juillet (VNA) - Le Laos s'attend à gagner plus de 2 milliards de dollars grâce aux exportations agricoles cette année, contre 1,73 milliard de dollars en 2022, ont rapporté les médias locaux.Au cours des cinq premiers mois de cette année, la valeur était de 901 millions de dollars, atteignant 75,14% de l'objectif annuel, avec le manioc, le café, la banane, le maïs et la canne à sucre comme principaux produits d'exportation.Notamment, le pays a expédié à l'étranger plus de 408 millions de dollars de produits à base de manioc, principalement vers la Chine, le Vietnam et l'Italie, a déclaré le ministre lao du Plan et de l'Investissement, Khamjane Vongphosy.Au cours des dernières années, le gouvernement lao a encouragé les agriculteurs à cultiver davantage de types de plantes pour servir le marché intérieur et les exportations.- VNA