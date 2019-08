Hanoi (VNA) – Le Département du commerce des États-Unis (DOC) a publié le 22 août les résultats définitifs de la 13e période d’examen (POR 13), imposant officiellement des droits de douane à taux zéro à 31 exportateurs de crevettes vietnamiens.

Le Vietnam a exporté pour environ 500 millions de dollars de crevettes durant le premier trimestre de 2019. Photo: VNA

Le DOC a annoncé que les droits de douane nuls seraient appliqués aux deux défenderesses désignées d’office, Sao Ta Foods JSC et Nha Trang Seaproduct Company. Les 29 autres entreprises qui expédient des crevettes aux États-Unis seront soumises aux mêmes droits de douane à taux zéro.Auparavant, le DOC avait établi de façon préliminaire que les deux répondants n’avaient pas vendu leurs produits à base de crevette à des prix inférieurs à ceux pratiqués au Vietnam ou inférieurs à leur coût de production, les excluant des droits antidumping lors de l’exportation de crevettes dans le pays entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018.Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis se sont récemment redressées.En juillet 2019, les expéditions de crevettes vers le marché américain ont augmenté de 37,2%, pour atteindre 77 millions de dollars, portant le bilan total des sept premiers mois de cette année à 327,4 millions de dollars, en hausse de 5% en glissement annuel.Outre les États-Unis, le Vietnam exporte des crevettes vers d’autres marchés importants tels que l’Union européenne, la République de Corée et la Chine. – VNA