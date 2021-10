Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Association de l’acier du Vietnam (VSA), au cours des neuf premiers mois de 2021, la production et la consommation de produits sidérurgiques de toutes sortes ont connu une bonne croissance. La VSA a prévu qu’avec une demande accrue, les exportations d'acier devraient continuer de croître d’ici la fin de l'année.

Selon la VSA, la production de produits sidérurgiques en 9 mois a atteint plus de 24,8 millions de tonnes, (+ 34,1% par rapport à la même période en 2020) ; la consommation d'acier de toutes sortes a atteint près de 22 millions de tonnes, (+ 32,5% en glissement annuel), dans laquelle, les exportations d'acier de toutes sortes se sont chiffrées à plus de 5,7 millions de tonnes, (+ 78,1% en variation annuelle).

Selon cette association, au cours des huit premiers mois de 2021, 10,6 millions de tonnes de produits sidérurgiques finis et semi-finis ont été exportés vers plus de 20 pays et régions du monde, pour une valeur de plus de 9 milliards de dollars, soit une augmentation de 40% en volume et du double en valeur par rapport à la même période de 2020.

La VSA estime que les perspectives du marché vietnamien de l'acier au quatrième trimestre seront meilleures lorsque les provinces et villes contrôleront progressivement la pandémie et la direction du gouvernement vietnamien mettra l’accent sur la relance économique post-pandémie.

Par ailleurs, les accords de libres échanges (ALE) signés et la reprise des investissements dans la production et la construction seront aussi des facteurs favorisant la croissance de la sidérurgie en fin d'année.

Enfin, l’Association mondiale de l'acier s'attend à ce qu’avec la reprise de la construction et la large couverture vaccinale, la demande d'acier continuera de se redresser en 2022. -VNA