Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans un récent article publié par le journal Inquirer, Richard Heydarian, expert en politique, relations internationales et Mer Orientale de l’Institut d'études stratégiques et internationales (ADRi), a affirmé que le Vietnam était désormais un moteur économique qui fournit des leçons utiles pour des pays similaires. Il a cité trois leçons principales que d'autres pays peuvent tirer.

La première, la plus importante leçon du Vietnam, est l'accent mis sur l'éducation de base, en particulier sur les mathématiques et les sciences. Le Vietnam, un pays en développement, s'est classé 8e au monde lorsqu'il a été inclus, pour la première fois, dans le prestigieux Programme international d'évaluation des étudiants (Pise) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris. Cela signifie que les étudiants vietnamiens peuvent "surclasser" la plupart des étudiants des pays riches, en termes de compétences de base en mathématiques, en sciences et en compréhension écrite.

La deuxième leçon est la combinaison optimale du développement agricole et industriel. Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam est l'un des rares pays à connaître une croissance économique positive.

Selon Richard Heydarian, la troisième leçon du Vietnam est son approche unique du monde extérieur. Le Vietnam a activement établi des liens économiques solides avec des pays et a conclu des accords de libre-échange avec d'autres comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la République de Corée et l'Inde et les pays européens.

Actuellement, de nombreux géants mondiaux tels que Apple, Armani Exchange, Adidas, Samsung ont construit leur usine de production au Vietnam.

Selon le directeur général de Savills pour l'Asie du Sud-Est, Christopher J Marriott, les entreprises américaines considèrent le Vietnam comme un endroit attrayant pour leurs affaires avec une équipe de travailleurs de qualité, une bonne distribution et une haute demande du marché. Par ailleurs, le Vietnam est également un marché à forte croissance, propice aux affaires et aux investissements à long terme. -VNA