Hanoi, 26 mai (VNA) - Sur le thème "Dans les pas des héros", la 6ème édition du programme "Les étudiants avec la mer et les îles du pays” 2019 s’est tenue du 23 au 25 mai dans le district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau.

Le vice-président permanent de l'Association des étudiants vietnamiens, Nguyen Minh Triet . Photo: TTTD

Organisé par le Comité central de l’Association vietnamienne des étudiants, le programme a pour objectif d’éduquer les étudiants au patriotisme et à la responsabilité de protéger la souveraineté maritime et insulaire du pays.



S’exprimant lors du programme, le vice-président permanent de l'Association des étudiants vietnamiens, Nguyen Minh Triet a déclaré que “Con Dao, qui occupe une place importante en termes de défense nationale, est un lieu où de nombreux soldats et patriotes sont tombés pour la libération et la réunification nationales. Con Dao est aussi un "trésor de la nature", avec des écosystèmes diversifiés uniques dans le pays. Le district s’efforce de devenir une zone de tourisme écologique insulaire et une zone culturelle, historique et spirituelle.



Le même jour s’est ouverte l'exposition "Dans les pas des héros" avec des photos et des informations sur l'histoire de la mer et des îles du Vietnam. Ont aussi été présentées des activités des étudiants en faveur de la mer et des îles ainsi que des modèles scientifiques et technologiques marines…- CPV/VNA