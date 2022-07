Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Département américain du Commerce (DOC) a annoncé une prolongation continue de 30 jours du délai d'examen de demande d’enquête anti-contournement sur certains produits de tuyaux en acier importés du Vietnam, selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

L’examen vise des tuyaux en acier ayant les codes HS 7306.61 et 7306.30.

De grands fabricants américains de tuyaux en acier accusent que le Vietnam importe d’acier laminé à chaud (HRS) de Chine, de Taïwan (Chine), de République de Corée et d’Inde, puis en transforme en tuyaux d'acier pour des exportations aux États-Unis afin d'éviter les taxes commerciales correspondantes que Washington impose à la Chine, à Taïwan (Chine), à la République de Corée et à l’Inde.

Le nouveau délai pour que le DOC décide d’ouvrir ou non une enquête est ainsi prolongé jusqu’au 28 juillet 2022.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce recommande aux producteurs et aux exportateurs de tuyaux en acier de continuer d'examiner leurs activités de production et d’exportation de produits concernés.

Il leur est également nécessaire de bien comprendre les réglementations et les procédures d'enquête anti-contournement des États-Unis, de se conformer correctement et pleinement aux exigences de la partie américaine, et de collaborer étroitement avec l'Autorité des recours commerciaux du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Auparavant, le 22 juin, le DOC avait annoncé une prolongation de 15 jours du délai d'examen de demande d’enquête anti-contournement sur certains produits de tuyaux en acier importés du Vietnam. -VNA